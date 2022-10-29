В Твери прошел муниципальный фестиваль ГТО Фото: администрация Твери

28 октября в Твери прошел муниципальный фестиваль "ГТО - надежда и сила России". В нем приняли участие юнармейские отряды, военно-патриотические объединения и общественные организации - всего 16 команд.

Торжественное открытие мероприятия состоялось на площади у Смоленского захоронения.

В рамках фестиваля команды сдавали нормативы: наклон из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину толчком двумя ногами, тест Купера на силовую выносливость, стрельба из электронного оружия. Следующим этапом состязаний стал комплекс упражнений под названием "Спецподготовка". Каждой команде необходимо было пройти все испытания за наименьшее время.

По итогам муниципального фестиваля ГТО первое место присуждено команде юнармейского отряда "Полёт" средней школы №4. Второе место завоевала команда юнармейцев "Авиатор" из той же школы. Третьими стали воспитанники военно-спортивного клуба "Горностай" средней школы №42. Команды-победители награждены кубками, медалями, дипломами и сувенирами.