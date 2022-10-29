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НовостиПроисшествия29 октября 2022 7:20

Тело пожилой женщины нашли в доме в Заволжском районе Твери

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело женщины нашли в Заволжском районе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело женщины нашли в Заволжском районе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту смерти женщины 1941 года рождения. Тело пенсионерки нашли в доме в Заволжском районе.

Сотрудниками Следственного комитета и полиции осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрошены очевидцы.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.