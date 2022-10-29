День народного единства отметят в Твери 4 ноября

В Твери отметят День народного единства Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

3 и 4 ноября в Твери пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Для жителей будут организованы викторины, конкурсы, спортивные мероприятия, патриотические акции.

Тематические занятия пройдут в подростково-молодежных центрах по месту жительства, библиотеках, досуговых центрах, районных ДК.

Праздничный концерт "Мы едины", посвященный Дню народного единства, состоится 3 ноября в ДК "Химволокно". Начало в 18:00.

4 ноября в 11:00 на площади Пушкина пройдет молодежная акция "Тверь - город воинской славы".

В 13:00 в досуговом центре "Мир" состоится концерт "В единстве МИР".

В 14:00 в ДК "Химволокно" начнется Тверской городской фестиваль национальных культур "В единстве наций - сила народа".

Полная программа опубликована на сайте администрации.

Также, 4 ноября в Твери пройдет Крестный ход, посвященный празднику иконы Казанской Божьей матери.

И будет организована программа в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств".