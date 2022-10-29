Из Твери в Старицу отправили Вечный огонь с Могилы неизвестного солдата

Школьники отвезут в Старицу частицу Вечного огня Фото: администрация Твери

В Твери на площади Победы прошла церемония передачи частицы Вечного огня представителям юнармейского отряда Старицкой средней школы. Частица огня была привезена с Могилы неизвестного солдата в Александровском саду весной 2022 года в рамках акции "Огонь памяти".

28 октября в Тверь прибыли участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из Старицы. Школьникам передали лампаду с частицей пламени, которую они доставят в Старицу, где недавно был реконструирован Обелиск Победы.

В память о погибших участники акции возложили цветы к Обелиску Победы.