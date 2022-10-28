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НовостиОбщество28 октября 2022 18:33

В Тверской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Рейд состоится с 28 по 30 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Массовые проверки водителей на региональных дорогах пройдут с 28 по 30 октября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".