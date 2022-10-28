В Тверской области появилась еще одна спортплощадка с QR–кодами

Часть спортплощадки в Бежецке. Фото: ПТО

В Бежецке на территории средней общеобразовательной школы № 4 открыта так называемая «умная» спортплощадка. Там на спортивном оборудовании просто-напросто размещены QR-коды, с помощью которых можно ознакомиться с методикой тренировок.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, такие спортплощадки устанавливаются в муниципальных образованиях региона в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Ранее такой объект был открыт на территории школы № 1 в Зубцове. Ещё один проект реализуется в Удомле.

В состав «умной» спортивной площадки входит поле для мини-футбола с искусственным покрытием, беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, гимнастический городок с комплектом уличных тренажеров, комплект для воркаута, трибуна на 100 мест. Площадка оборудована бесплатным доступом к системе «Интернет».

«Умная» спортплощадка по комплектации схожа со школьными стадионами, которые устанавливаются в муниципалитетах по поручению губернатора Игоря Рудени. В 2021 году было установлено пять таких объектов – один в Торжке и четыре в Твери. В 2022-м - открыто четыре стадиона в Нелидово, Кимрах, Калязине и Старице. Завершаются работы по установке стадиона в Осташкове.