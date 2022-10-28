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НовостиЗвезды28 октября 2022 15:06

Жители Твери смогут бесплатно обменяться книгами

В Горьковке состоится очередной книгообмен
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Принести можно любую книгу.

Принести можно любую книгу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

30 октября (в воскресенье) в Тверской библиотеке имени Горького состоится очередной книгообмен. Его девиз: "Надо - возьми, не надо - принеси!"

Книгообмен проходит на безвозмездной основе. Принести можно любую книгу - от художественной литературы до узкоспециализированных изданий. Единственое условие - книги должны быть в хорошем состоянии.

Можно принести ставшие ненужными книги и просто оставить их. Можно прийти и выбрать понравившуюся книгу или несколько (в разумных пределах).

Книгообмен состоится с 12:00 до 14:00 в холле 1 этажа. 6+