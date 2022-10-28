Жители Твери смогут бесплатно обменяться книгами

Принести можно любую книгу. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 октября (в воскресенье) в Тверской библиотеке имени Горького состоится очередной книгообмен. Его девиз: "Надо - возьми, не надо - принеси!"

Книгообмен проходит на безвозмездной основе. Принести можно любую книгу - от художественной литературы до узкоспециализированных изданий. Единственое условие - книги должны быть в хорошем состоянии.

Можно принести ставшие ненужными книги и просто оставить их. Можно прийти и выбрать понравившуюся книгу или несколько (в разумных пределах).

Книгообмен состоится с 12:00 до 14:00 в холле 1 этажа. 6+