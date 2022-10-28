"Рок в защиту животных" снова в Твери. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

5-й юбилейный фестиваль "Рок в защиту животных" состоится в Твери 6 ноября. В этом году фестивалю дано оригинальное название - "Египетская сила". В названии кроется гуманная философия:

- Название пришло спонтанно ещё в прошлом году, когда мы готовили предыдущий фестиваль, - рассказывают организаторы. - Баст - самая известная кошка-богиня самой древней из самых известных мифологий. В те времена люди отчётливо понимали, что они зависят от животного и растительного мира, люди принимали тот факт, что животные намного раньше пришли в этот мир, а значит они главнее и мудрее человека. Много уже потеряно в человеческом сознании, но может мы хоть иногда сможем оглянуться, прислушаться, вспомнить ту гармонию, которую мы потеряли, а если мы это сделаем вместе, то шанс еще есть отойти от края уничтожения самих себя.

Все средства, вырученные на фестивале, будут переданы в помощь нуждающимся животным Тверской области. Состоится мероприятие традиционно в клубе "Биг Бэн".