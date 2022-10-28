Провести осенние каникулы интересно и весело школьникам Твери предлагает Герценка

Каникулы! Фото: Олег УКЛАДОВ

С пользой провести осенние каникулы тверских школьников приглашает Центральная городская библиотека имени Герцена.

В дни каникул (с 29 октября по 6 ноября) в Детском зале Герценки будет проходить программа «Осень дышит чтением и творчеством». Ежедневно в 12:00 ребят ждут громкие чтения, беседы, викторины, игры, мультфильмы и творческие мастер-классы.

-Вы обязательно узнаете что-то новое, неизвестное, проявите творческое воображение или просто полистаете любимые журналы, - приглашает Герценка.

Записаться на занятия (они бесплатные) можно по телефону: 63-02-84. 6+