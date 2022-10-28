Жители Тверской области могут сообщить о проблемах с получением лекарств для детей

Жители Тверской области могут сообщить в СК о проблемах с получением лекарств для детей Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление обращается к гражданам Тверской области с просьбой сообщать о проблемах получения детьми жизненно важных лекарственных препаратов.

В настоящее время наблюдается острая социальная значимость вопроса обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями несовершеннолетних.

Если ваш ребенок не получает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые по закону должен получать, то вам следует обращаться к следователю по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Дмитрию Олеговичу Асадуллаеву по телефону: (4822) 65-62-46.