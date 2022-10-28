На 55-м году жизни скоропостижно скончался заштатный клирик Тверской епархии протоиерей Вадим Капитонов Фото: tvereparhia.ru

27 октября на 55-м году жизни скоропостижно скончался заштатный клирик Тверской епархии протоиерей Вадим Капитонов. Некролог опубликован на сайте Тверской епархии.

Почивший был рукоположен в Ивановской епархии. Служил тридцать лет в храмах Ивановской, а затем Тверской епархии. Был настоятелем Успенского храма в селе Берново в Старицком районе, Ильинского храма в Старице, Благовещенской церкви в поселке Солнечный Осташковского округа, храма святителя Василия Великого в Торжке, святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Твери и других.

- Несмотря на тяжелую болезнь, нес большую нагрузку, окормлял военных. В октябре 2022 года подал прошение за штат, - сообщает пресс-служба епархии.

Протоиерей Вадим Капитонов был удостоен богослужебных, общецерковных и епархиальных наград.

Отпевание новопреставленного протоиерея Вадима Капитонова состоится 31 октября в храме святых Бориса и Глеба в Твери после Божественной литургии, которая начнется в 8:00, похороны пройдут на кладбище у Иоанна-Предтеченского храма в Твери.