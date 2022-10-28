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НовостиОбщество28 октября 2022 13:12

В Тверской области выявлено два новых случая бешенства

Заразился цепной пес и енотовидная собака
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Бешенством заразились цепной пес и енотовидная собака

Бешенством заразились цепной пес и енотовидная собака

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще два случая бешенства в регионе выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Патологический материал от енотовидной собаки, обнаруженной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Хрычёво Кувшиновского района, и биоматериал от собаки, принадлежавшей жительнице деревни Свёклино.

В ходе исследования у обоих павших животных обнаружен антиген вируса.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.