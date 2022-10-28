В Тверской области выявлено два новых случая бешенства

Бешенством заразились цепной пес и енотовидная собака
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Еще два случая бешенства в регионе выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Патологический материал от енотовидной собаки, обнаруженной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Хрычёво Кувшиновского района, и биоматериал от собаки, принадлежавшей жительнице деревни Свёклино.
В ходе исследования у обоих павших животных обнаружен антиген вируса.
Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.