В Твери открыт памятник комсомольцам

Теперь в Твери есть памятник ВЛКСМ. Фото: Александр ЖМУЛИН

28 октября в Твери у музейного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы торжественно открыли памятник комсомольцам. Это произошло накануне 104-й годовщины со дня образования ВЛКСМ.

На площадь на церемонию отрытия памятника пришло немало людей. Большинство из них - сами в прошлом комсомольцы.

Инициаторами проекта создания памятника являются ветераны комсомольского движения региона. В их числе – почётный гражданин Тверской области, некогда первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ, глава региональной администрации в первой половине 1990-х Владимир Суслов.

- 50 лет назад мы открывали музей имени Лизы Чайкиной, и на площади было также много жителей, как и сегодня. Мы гордимся, что память о добрых делах комсомольцев сохраняется в наших сердцах. Музей и памятник, посвященный комсомолу, будут рассказывать об истории нашей страны будущим поколениям, - отметил Владимир Антонович.

Приветствие участникам церемонии открытия монумента направил губернатор Игорь Руденя.

- Комсомольская организация осталась в истории ярким примером мощного молодежного движения, аналогов которому нет ни в одной другой стране мира. Сегодня молодежь Верхневолжья продолжает традиции служения Родине, - отмечено в приветствии от главы региона.

В комсомоле состояли миллионы граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.