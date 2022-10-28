Житель Твери украл у женщины мобильный телефон и золотое кольцо

Мужчина похитил у подруги телефон и кольцо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 38-летняя жительница Твери и сообщила, что у нее пропал мобильный телефон и золотое кольцо.

В процессе разбирательства выяснилось, что в квартиру потерпевшей периодически приходил её приятель. После очередной встречи они поругались, а потом женщина заметила пропажу ценных вещей.

Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый житель Твери.

- Фигурант находился под административным надзором и не имел права покидать своё жилище в определенные часы, однако нарушил судебный запрет. Сотрудники полиции разыскали злоумышленника на квартире его друга и задержали мужчину за административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчина сознался, что сдал похищенное кольцо в ломбард, а телефон планировал вернуть.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится изоляторе временного содержания. Похищенный телефон вернули владелице.