Рукодельница из Твери вяжет носки для мобилизованных

К каждой паре приложено послание для солдата и икона Фото: vk.com/onf_tver

Региональный сбор помощи для мобилизованных и наших земляков, уже находящихся на передовой, работает на базе Тверского отделения Народного фронта. В пункт сбора пришла местная рукодельница и принесла вязаные шерстяные носки для мобилизованных.

- Учитывая, что приближается зимний сезон, носки обязательно пригодятся бойцам на фронте. К каждой паре носков приложено послание для солдата, написанное рукодельницей. Это не первый раз, когда нам приносят вещи, созданные своими руками, они особенно ценны в наше время, - рассказали в региональном ОНФ.

Вещи для бойцов можно передать в пункт сбора, расположенный по адресу: Тверь, Вагжановский переулок, 9, офис 310.