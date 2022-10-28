В Тверской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

МЧС предупреждает об ухудшении погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что днем 30 октября на территории региона ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Усиление северо-западного ветра отдельными порывами до 15-20 м/с.

В ночь на понедельник понижение температуры до -1... -6 градусов. Днем 0... +5. На дорогах - гололедица.

Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим при управлении автотранспортом и не забудьте сменить летнюю резину на зимнюю.