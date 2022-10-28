Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 октября 2022 10:22

В Твери молодая девушка попала под электропоезд

От полученных травм потерпевшая скончалась
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девушку насмерть сбил электропоезд

Девушку насмерть сбил электропоезд

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ЧП произошло в 9:07 утра 28 октября на 477 км перегона Дорошиха - Лихославль Октябрьской железной дороги (Горбатый мост).

Девушка шла вдоль железнодорожного пути по направлению движения и попала под колеса электропоезда "Ласточка" сообщением Тверь-Бологое.

- Для предотвращения наезда на человека машинистом подавался звуковой сигнал, и применялось экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливается личность погибшей и обстоятельства случившегося.