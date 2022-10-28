В Твери состоялась торжественная церемония посвящения учеников кадетского класса ФСБ России

Торжественная церемония посвящения в кадеты учеников кадетского класса ФСБ России Фото: УФСБ России по Тверской области

27 октября в Центре образования имени Александра Атрощанка в микрорайоне Брусилово в Твери состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты учеников кадетского класса ФСБ России. Первый набор класса состоялся в прошлом году.

Центр носит имя майора ЦСН ФСБ России Александра Атрощанка, погибшего при исполнении воинского долга во время контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Присягу у школьников принимали ветераны и сотрудники органов безопасности. С напутственным словом выступил отец погибшего героя Анатолий Атрощанка. Учащихся поздравили сотрудники УФСБ России по Тверской области.

В этот день в образовательном центре был открыт музей памяти Александра Атрощанка и органов безопасности России.