Росгвардейцы в Тверской области поздравили ветеранов службы с 70-летием основания вневедомственной охраны

Росгвардейцы поздравили ветеранов службы с 70-летием основания вневедомственной охраны Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области полковник полиции Олег Тышковский и руководство ветеранской организации подразделения поздравили ветеранов ведомства с 70-летием основания службы.

Благодарность, памятные подарки и медаль "70 лет ОВО" вручили бывшему начальнику отдела технических средств вневедомственной охраны капитану внутренней службы в отставке 94-х летнему Борису Николаевичу Куликову.

Также благодарности и памятные подарки были вручены бывшему старшему инспектору по кадрам управления вневедомственной охраны майору милиции в отставке 91-летней Зое Ивановне Идиатулиной, проработавшей в подразделении более 24-х лет и подполковнику милиции в отставке 73-летней Нине Антоновне Новожиловой.

Офицеры пожелали ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия.