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НовостиОбщество28 октября 2022 8:18

Тверской перинатальный центр предупредил о проблемах с телефонной связью

Жители могут не дозвониться до медучреждения по техническим причинам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В перинатальном центре большая нагрузка на телефонные линии Фото: vk.com/perinatalniicentr

В перинатальном центре большая нагрузка на телефонные линии Фото: vk.com/perinatalniicentr

Тверской перинатальный центр 28 октября сообщил, что в связи с большой нагрузкой на телефонные линии, могут быть проблемы с дозвоном на телефоны медучреждения.

- ОКПЦ проводит тестирование новой медицинской информационной системы, что даёт дополнительную нагрузку на телефонные линии. Проблема будет решена в кратчайшие сроки. Просим извинения за доставленные неудобства, - сообщила администрация центра в соцсети.