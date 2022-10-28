Тверской перинатальный центр предупредил о проблемах с телефонной связью

В перинатальном центре большая нагрузка на телефонные линии Фото: vk.com/perinatalniicentr

Тверской перинатальный центр 28 октября сообщил, что в связи с большой нагрузкой на телефонные линии, могут быть проблемы с дозвоном на телефоны медучреждения.

- ОКПЦ проводит тестирование новой медицинской информационной системы, что даёт дополнительную нагрузку на телефонные линии. Проблема будет решена в кратчайшие сроки. Просим извинения за доставленные неудобства, - сообщила администрация центра в соцсети.