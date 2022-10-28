В регистратуре поликлиники №1 горбольницы №6 в Твери сменился номер телефона

В медучреждении сменился номер телефона регистратуры Фото: Татьяна Коркина

Поликлиника №1 городской клинической больницы №6 в Твери, которая раньше располагалась на улице Орджоникидзе, 36, сменила адрес.

Теперь прием терапевтов и узких специалистов осуществляется на улице Лукина, 30 (раньше там располагался Семейный центр здоровья).

На сайте больницы в соответствующем разделе информации обновили только адрес, а вот телефоны указаны старые.

Читатели пожаловались "КП"-Тверь", что не могут дозвониться до регистратуры: получить справочную информацию и вызвать врача.

Выяснилось, что в регистратуре сменился номер телефона. Дозвониться до поликлиники и задать вопросы теперь можно по телефону: (4822) 45-22-75. Он пока единственный. Старые номера: 58-32-60 и 58-38-60 - уже не актуальны.

Вызов врача также осуществляется по номеру 45-22-75, а еще через службу 122.

Записаться к врачу можно в регистратуре при личном посещении или через электронную регистратуру на сайте medregtver.ru. Расписание выкладывают по вторникам после 14:00.