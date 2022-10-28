В Тверском соединении ВТА прошла штабная тренировка

С личным составом проведена штабная тренировка Фото: Минобороны РФ

С личным составом управления Тверского соединения военно-транспортной авиации проведена штабная тренировка.

- В ходе мероприятия была проверена сплоченность работы оперативного состава групп боевого управления и командных пунктов при приведении в высшие степени боевой готовности, порядок подготовки и управления воинскими частями при выполнении задач по предназначению, - сообщает Минобороны РФ.

Также были отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб авиационного соединения, сбор личного состава и убытие его на боевые посты.