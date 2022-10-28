В Тверской области обезвредили военный снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 октября группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб в Ржевском районе, в районе деревни Итомля найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

75 мм артиллерийский снаряд обезврежен на полигоне.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".