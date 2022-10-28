В Тверской области иномарка врезалась в столб в результате ДТП

В ДТП пострадали две пассажирки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 27 октября, на 229 км трассы М-9 "Балтия" Ржевском районе Тверской области.

Водитель на "Шкоде" при развороте с правого ряда не уступил дорогу автомобилю "Лада Веста". В результате столкновения "Лада" врезалась в столб.

В аварии пострадали 31-летняя и 12-летняя пассажирки "Лады". Их доставили в Ржевскую ЦРБ. Водители трезвые.