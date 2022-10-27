В Твери ограничат движение и парковку транспорта на улицах вокруг площади Славы

В Твери перекроют движение на улицах вблизи площади Славы Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери 28 октября будет ограничена парковка транспорта с полуночи до окончания мероприятия:

- на улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского, вдоль дома №16 на улице Салтыкова-Щедрина;

- на площади Славы между домами №1 и №2.

На тех же участках с 7:00 утра до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Ищите пути объезда.