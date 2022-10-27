В Твери в старинном доме откроют музей художника Валентина Сидорова

В этом доме запланировано разместить музей живописца. Фото: ПТО

В Твери на бульваре Радищева ремонтируют старинное здание, построенное в первой половине XIX века. Дом готовят к открытию там музея народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова.

- Музей создаётся по инициативе губернатора Игоря Рудени, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Перед началом проведения ремонта губернатор поставил задачи по сохранению первозданного вида исторического здания.

Уже отремонтирован фасад здания, заменена кровля, установлены новые оконные блоки и въездные ворота, проводится воссоздание архитектурных элементов, проводится чистовая отделка внутренних помещений. ремонт запланировано завершить в конце ноября этого года.

Параллельно ведётся разработка будущей экспозиции музея. Участие в этой работе принимают родственники художника.

Валентин Сидоров был замечательным пейзажистом и педагогом. Валентин Михайлович – Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, Государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М. А. Шолохова.

Жизнь и творчество Валентина Михайловича Сидорова были тесно связаны с Верхневолжьем.

Живописец скончался 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.