В Тверской области дорожают помидоры, огурцы и капуста

Цены традиционно растут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Тверьстата, за неделю с 18 по 24 октября в магазинах Тверской области больше всего подорожали помидоры. Их цена выросла на 5%. За килограмм помидоров в среднем сейчас просят 110,34 руб.

Также поднялись цены на: белокочанную капусту (+3,4%), бананы (+3,1%), полукопчёную колбасу (+2,9%), огурцы (+2,6%), мясные консервы для детского питания (+2,1%), печенье (+1,1%).

Подешевели больше всего : чёрный байховый чай (-5,2%), картофель (-4%), морковь (-2,8%).

Практически не изменились цены на свёклу, рис, яйца, овощные детские консервы, рыбу и мясо.