За год Тверская область поставила в другие регионы 6,2 млн декалитров безалкогольных напитков

За четыре года объём поставок этой продукции в другие регионы вырос в 2,7 раза. Графика: Тверьстат

По данным Тверьстата, безалкогольные напитки тверских производителей в 2021 году продавались в магазинах 50 регионов страны. За четыре года объём поставок этой продукции в другие регионы вырос в 2,7 раза: с 2,3 млн декалитров в 2018 году до 6,2 млн декалитров в 2021-м.

- Ежедневно сотни наименований товаров ввозятся на территорию Тверской области и вывозятся из неё. Основой товарообмен Верхневолжье осуществляет с регионами ЦФО, Москвой и Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Краснодарским и Ставропольским краями, - сообщает Тверьстат.

Специалисты отмечают, что наши предприятия стали также больше поставлять в другие регионы колбасных изделий, кисломолочных продуктов, сливочного масла, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.