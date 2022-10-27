В Твери снесут незаконно установленные гаражи и павильоны

В Твери снесут 24 нестационарных объекта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Твери опубликовала постановление о сносе незаконно установленных нестационарных объектов, расположенных на муниципальных землях.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте 27 октября.

Согласно документа, сносу подлежат два павильона на улице Коминтерна, 47/102; гараж и контейнер в Садовом переулке, у дома №1; ограждение на проспекте Чайковского, 46А; два гаража на Чайковского, 21; 16 гаражей и контейнер на улице Коробкова.

Собственникам установлен срок - 2 месяца на добровольный демонтаж объектов. По истечении указанного времени они будут снесены принудительно, а расходы придется возместить.