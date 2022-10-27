В Твери водителя за пьяную езду на пять лет лишили прав

Мужчина неоднократно ездил на машине в состоянии опьянения Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Пролетарского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу по ч.1 статьи 264.1 УК РФ в отношении местного жителя.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина был судимым в январе 2022 года по аналогичной статье и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства со штрафом в 100 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.