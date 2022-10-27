В Тверской области реализовано 232 проекта ППМИ

В 2022 году в Тверской области должны воплотить в жизнь 261 проект Программы поддержки местных инициатив. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2022 году в Тверской области должны воплотить в жизнь 261 проект Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Как сообщила пресс-служба областного правительства, 232 проекта уже реализованы.

- Жители получают возможность реализовать востребованные проекты, участвуют в их финансировании, контролируют ход и качество проведения работ. Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения, дорог и уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок и спортивных объектов, благоустройству территорий, в том числе - дворов.

Самыми активными участниками являются несколько округов и районов: Старицкий, Бологовский, Фировский, Вышневолоцкий.

В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

В настоящее время Министерство финансов Тверской области проводит прием заявок от муниципальных образований для реализации проектов в 2023 году. Срок окончания заявочной кампании – 1 ноября 2022 года.