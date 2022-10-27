"Ночь искусств" пройдет в Твери 4 ноября

Программа будет организована в Тверском императорском дворце Фото: vk.com/tvergallery

4 ноября Тверская областная картинная галерея присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств".

Программа будет организована в Тверском императорском дворце. Торжественное открытие состоится в 19:30 в парадном зале на втором этаже.

В 20:00 начнется музейно-музыкальная программа "Тверская губерния - ближний тыл Отечественной Войны 1812 года".

В течение вечера для гостей будет организована демонстрация фильма режиссера С. Бондарчука "Война и мир" в рамках выставки иллюстраций Владимира Серова к роману "Война и мир", в Башне искусств на 2 этаже.

Для детей (6-12 лет) в 19:30 начнется мастер-класс по рисованию "Защитники Отечества". В 20:30 - семейная викторина.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе или на сайте галереи.

Также мероприятия пройдут в музее Владимира Серова в Эммауссе, на Даче "Чайка в Удомельском округе, в музее Валентина Серова в Домотканово.

Справки по тел.: 8-903-034-33-11.