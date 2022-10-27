В Нелидове после жалобы устранили выбоины на дорогах

Нарушения при содержании дорог выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нелидовской межрайонной прокуратурой проведена проверка состояния дорог и соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Установлено, что администрация Нелидовского городского округа не обеспечивает надлежащее содержание автомобильных дорог. На отдельных участках имелись выбоины и просадки, отсутствовала дорожная разметка.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой главе муниципалитета внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.