Школьники написали "Письма водителям" в Твери

В Твери дети написали "Письма водителям" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Твери совместно со школьниками провела акцию "Письмо водителю". В преддверии осенних школьных каникул учащиеся 43 школы подготовили письма-обращения к водителям, в которых напомнили о важности соблюдения ПДД.

В письмах ребята просили не нарушать скоростной режим, сбавлять скорость перед пешеходными переходами, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Самым активным авторам госавтоинспекторы вручили грамоты.