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НовостиОбщество27 октября 2022 13:15

Школьники написали "Письма водителям" в Твери

Акцию в преддверии осенних каникул провела Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери дети написали "Письма водителям" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери дети написали "Письма водителям" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Твери совместно со школьниками провела акцию "Письмо водителю". В преддверии осенних школьных каникул учащиеся 43 школы подготовили письма-обращения к водителям, в которых напомнили о важности соблюдения ПДД.

В письмах ребята просили не нарушать скоростной режим, сбавлять скорость перед пешеходными переходами, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Самым активным авторам госавтоинспекторы вручили грамоты.