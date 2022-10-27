В Твери прекращены работы по снятию трамвайных рельсов на Петербургском шоссе

В настоящее время работы прекращены Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери несколько дней назад начались работы по снятию трамвайных рельсов с выделенной полосы на Петербургском шоссе.

Как пояснили корреспонденту "КП"-Тверь рабочие, место готовят под парковку для больницы. После публикации ситуацию прокомментировали в областном правительстве.

- В настоящее время правительством Тверской области ведется проработка вопроса с Правительством РФ относительно формата финансирования проекта по развитию электротранспорта в Твери. Все дальнейшие решения в этом направлении будут приниматься по итогам данной работы. Необходимо отметить, что в соответствии с Генпланом Твери территория на Петербургском шоссе зарезервировано под развитие транспортной инфраструктуры. Решений по иному распоряжению данными земельными участками не принималось. Работы в районе расположения путей на Петербургском шоссе прекращены, - сообщили в пресс-службе ПТО.