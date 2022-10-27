Житель Тверской области напилил деревьев на миллион рублей

Мужчина напилил леса на 1,2 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В ходе профилактической операции "Лес" сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области выявлен факт незаконной рубки леса на территории Торжокского участкового лесничества. Общий объём вырубленных деревьев составил более 75 кубометров.

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель. Древесину мужчина пилили и продавал для строительства и отопления, не имея разрешительных документов. Спиленную древесину злоумышленник вывозил на тракторе.

Ущерб лесного фонда составил 1,2 млн. рублей. Оперативниками были изъяты стволы и спилы деревьев, бензопилы, трактор. По части 3 статьи 260 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.