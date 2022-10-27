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НовостиОбщество27 октября 2022 11:08

Две студентки тверского вуза получат по миллиону рублей на свои стартапы

Подведены итоги конкурса «Студенческий стартап»
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Две студентки тверского вуза получат по миллиону рублей на свои стартапы Фото: tversu.ru

Две студентки тверского вуза получат по миллиону рублей на свои стартапы Фото: tversu.ru

Подведены итоги конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году. Отобрана 1 000 студентов, которые получат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов, сообщает пресс-центр Минобрнауки России.

Среди победителей - студентки ТвГУ Анастасия Акулова и Ева Левченко. Анастасия представила на конкурс проект «Разработка модуля камеры технического зрения», а Ева - «Система вывода брендов на рынок Китая через прямые трансляции RAECHI».

Всего победителями второго этапа конкурса стали 380 студентов из 54 регионов страны.

Итоги первого этапа конкурса были подведены в июле 2022 года. Тогда одним из победителей конкурса стала сборная команда из студентов тверских вузов и школьников старших классов. Они создали автоматизированную тележку для складов. Разработка поможет предприятиям экономить время и деньги в процессе хранения товаров.