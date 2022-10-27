Две студентки тверского вуза получат по миллиону рублей на свои стартапы Фото: tversu.ru

Подведены итоги конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году. Отобрана 1 000 студентов, которые получат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов, сообщает пресс-центр Минобрнауки России.

Среди победителей - студентки ТвГУ Анастасия Акулова и Ева Левченко. Анастасия представила на конкурс проект «Разработка модуля камеры технического зрения», а Ева - «Система вывода брендов на рынок Китая через прямые трансляции RAECHI».

Всего победителями второго этапа конкурса стали 380 студентов из 54 регионов страны.

Итоги первого этапа конкурса были подведены в июле 2022 года. Тогда одним из победителей конкурса стала сборная команда из студентов тверских вузов и школьников старших классов. Они создали автоматизированную тележку для складов. Разработка поможет предприятиям экономить время и деньги в процессе хранения товаров.