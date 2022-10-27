В Тверской области семена и саженцы не прошли проверку

Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе проверки в Вышнем Волочке установлено, что в торговых точках реализовывались партии семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Индивидуальным предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушений.

Россельхознадзор напоминает об обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений, соблюдать требования законодательства в области семеноводства.