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НовостиОбщество27 октября 2022 10:27

В Тверской области семена и саженцы не прошли проверку

Нарушители привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Семена и саженцы не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе проверки в Вышнем Волочке установлено, что в торговых точках реализовывались партии семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Индивидуальным предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушений.

Россельхознадзор напоминает об обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений, соблюдать требования законодательства в области семеноводства.