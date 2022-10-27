В Твери будет работать ярмарка продовольствия 29 и 30 октября

В Твери будет работать ярмарка продовольствия Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 и 30 октября в Твери пройдет областная тематическая выставка-ярмарка "Покупай Тверское". Продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства региона.

На выставке-ярмарке покупатели смогут приобрести мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, овощи, сувениры, саженцы садовых деревьев и кустарников и другие товары.

Время работы ярмарки с 10:00 до 15:00 на территории гипермаркета "Магнит" на Октябрьском проспекте, д. 30.

По вопросам участия товаропроизводители могут обращаться в региональные Министерства промышленности и торговли, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по телефонам: 8 (4822) 33-31-85, (4822) 32-70-18, 8-919-051-39-07, 8-910-939-85-05.

Места на выставке-ярмарке предоставляются бесплатно.