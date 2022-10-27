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НовостиОбщество27 октября 2022 9:25

В Тверской области установили 55 детских игровых площадок

Это сделано в рамках инициированной главой региона программы
Алексей АНДРЕЕВ
В 22 муниципалитетах установлены 55 игровых комплексов для детей.

В 22 муниципалитетах установлены 55 игровых комплексов для детей.

Фото: ПТО

В 22 муниципальных образованиях региона возле детсадов установлены 55 игровых комплексов для детей. Они возведены по программе, которая реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени.

- Субсидии из бюджета для обустройства детских площадок стали Тверь и Торжок, Бежецкий, Бологовский, Жарковский, Калининский, Конаковский и Кувшиновский районы, Андреапольский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский, Лесной, Лихославльский, Рамешковский, Ржевский и Старицкий муниципальные округа и Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский и Осташковский городские округа, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в 2022-2023 годах в муниципальных образованиях Верхневолжья обустраивают 42 игровых детских комплекса в парках, скверах и на общественных пространствах по программе формирования комфортной городской среды. В этом году детские площадки введены в 20 муниципалитетах, установка остальных запланирована на 2023 год.