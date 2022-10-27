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НовостиПолитика27 октября 2022 9:12

Очередная партия мобилизованных из Тверской области отправлена поездом к местам дислокации

Об этом "КП"-Тверь" сообщили читатели
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Из Твери продолжаются отправки мобилизованных к местам дислокации

Из Твери продолжаются отправки мобилизованных к местам дислокации

Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром, 27 октября, очередная партия мобилизованных из Тверской области отправлена поездом к местам дислокации.

- Мобилизованных привезли на четырех автобусах и отправляют поездом из Твери, - сообщили "КП"-Тверь" читатели.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в стране 21 сентября. В Тверской области набор еще не завершен. Мобилизованные из районов находятся в Твери на пунктах сбора, где проходят необходимую боевую подготовку.

Более 100 человек были демобилизованы по итогам медкомиссий и семейным обстоятельствам.