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НовостиОбщество27 октября 2022 8:59

В Твери пройдёт благотворительный рок-марафон в помощь онкобольным детям

Все средства, собранные в рамках концерта, пойдут благотворительному фонду
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Твери пройдет благотворительный рок-марафон "Спой детям!".

В Твери пройдет благотворительный рок-марафон "Спой детям!".

В Твери пройдет благотворительный рок-марафон "Спой детям!". В его рамках запланированы три концерта, на которых выступят известные рок-музыканты и коллективы. Все сборы от рок-марафона будут направлены в благотворительный фонд "Свет.Дети", который с 2008-го года помогает детям со всей страны бороться с онкологией, закупая недостающие лекарства, оплачивая проезд к месту лечения, а также само лечение и проживание.

- В данный момент утверждаются даты концертов и списки артистов, идут переговоры со звёздами российского уровня, - сообщают организаторы акции.

Следить за ходом подготовки рок-марафона "Спой детям!", за формированием списка участников и анонсами концертов можно на официальной страничке рок-марафона в соцсети.