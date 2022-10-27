В Тверском медуниверситете тушили условный пожар и спасали пострадавших

В медуниверситете Твери прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 октября в здании Тверского государственного медуниверситета прошли пожарно-тактические учения.

По замыслу учений в результате короткого замыкания загорелась аудитория на втором этаже. Создалась угроза жизни людям. Дым распространился на путях эвакуации. Работники сообщили о ЧП в пожарную охрану, уведомили администрацию объекта и включили системы оповещения. Началась эвакуация, все сотрудники покинули здание.

К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара №2. На месте спасатели проверили все помещения, в одной аудитории обнаружили двух пострадавших студентов, которых эвакуировали в безопасную зону. После чего приступили к тушению условного пожара. Возгорание ликвидировали.

В здании тушили условный пожар и спасали пострадавших Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Основные цели пожарно-тактического учения достигнуты. Отработаны приемы и способы спасения людей из задымленного помещения. Произведена подача пожарных стволов на верхние этажи здания, - прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Николай Клименти.