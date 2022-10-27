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НовостиПроисшествия27 октября 2022 8:47

Женщина вложилась в сомнительные акции и лишилась денег в Тверской области

Ущерб составил 90 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленников разыскивает полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленников разыскивает полиция Фото: архив "КП"

62-летняя жительница Ржева, желая обогатиться путём инвестирования денежных средств на рынке ценных бумаг, лишилась крупной денежной суммы.

Пенсионерка увидела в интернете рекламу о выгодном вложении денег в акции одного из крупных российских предприятий и заполнила анкету на сайте. С заявительницей связались неизвестные, представившись менеджерами, пообещали высокий заработок на инвестировании и сопровождение сделок потенциального клиента. Для получения дивидендов потерпевшая перевела 90 000 рублей.

Вывести обратно деньги женщина не смогла и обратилась в полицию.

В настоящее время сайт мошенников недоступен. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.