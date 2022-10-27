Женщина вложилась в сомнительные акции и лишилась денег в Тверской области

Злоумышленников разыскивает полиция Фото: архив "КП"

62-летняя жительница Ржева, желая обогатиться путём инвестирования денежных средств на рынке ценных бумаг, лишилась крупной денежной суммы.

Пенсионерка увидела в интернете рекламу о выгодном вложении денег в акции одного из крупных российских предприятий и заполнила анкету на сайте. С заявительницей связались неизвестные, представившись менеджерами, пообещали высокий заработок на инвестировании и сопровождение сделок потенциального клиента. Для получения дивидендов потерпевшая перевела 90 000 рублей.

Вывести обратно деньги женщина не смогла и обратилась в полицию.

В настоящее время сайт мошенников недоступен. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.