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НовостиПроисшествия27 октября 2022 8:14

Дачу пенсионерки из Мурманска обокрали мужчина и женщина из Тверской области

Злоумышленников задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленников задержала полиция

Злоумышленников задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 73-летняя жительница Мурманска и сообщила о краже имущества из ее дома, расположенном в посёлке Красное Знамя Спировского района. Женщина долго отсутствовала, а по возвращении обнаружила пропажу электрической отрезной машинки, дрели, кухонного инвентаря, мелких предметов быта.

Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию, опросили возможных свидетелей произошедшего. В ходе розыска установлена причастность к краже двоих неработающих местных жителей: 37-летнего ранее судимого мужчины и 37-летней женщины.

Похищенное имущество вернули хозяйке.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.