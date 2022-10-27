Дачу пенсионерки из Мурманска обокрали мужчина и женщина из Тверской области

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 73-летняя жительница Мурманска и сообщила о краже имущества из ее дома, расположенном в посёлке Красное Знамя Спировского района. Женщина долго отсутствовала, а по возвращении обнаружила пропажу электрической отрезной машинки, дрели, кухонного инвентаря, мелких предметов быта.

Полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию, опросили возможных свидетелей произошедшего. В ходе розыска установлена причастность к краже двоих неработающих местных жителей: 37-летнего ранее судимого мужчины и 37-летней женщины.

Похищенное имущество вернули хозяйке.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.