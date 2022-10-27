В Тверской области мужчина задолжал сыну 900 тысяч рублей алиментов

Алиментщик задолжал 900 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области должник погасил задолженность по алиментам на 10-летнего сына в сумме 900 тысяч рублей после ограничения на выезд из страны.

Исполнительное производство в отношении должника находилось в отделении судебных приставов по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам УФССП России по Тверской области. 47-летний мужчина должен был перечислять на содержание ребенка четверть своих доходов, но выплаты не осуществлял. За что неоднократно привлекался к административной ответственности.

После вынесения постановления о запрете выезда задолженность родитель оплатил в полном объеме, а также погасил сумму исполнительского сбора - 60 тысяч рублей.