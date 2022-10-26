Александр Новак и Игорь Руденя обсудили варианты модернизации системы теплоснабжения Твери

На заседании рабочей группы в Правительстве РФ. Фото: ПТО

26 октября в Москве прошло заседании рабочей группы по вопросу модернизации системы теплоснабжения Твери под руководством зампреда Правительства РФ Александра Новака. Участие в заседании принял губернатор Игорь Руденя.

Также в обсуждении участвовали зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, ПАО «Россети» и ООО «Тверская генерация».

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения Твери проводятся в соответствии с поручением Президента РФ. Утверждена «дорожная карта» проекта.

- На последнем нашем совещании было поручено Минэнерго совместно с другими ведомствами проанализировать различные сценарии модернизации, технико-экономические показатели. Сегодня обсуждаем результаты этой работы, согласовываем подходы и позиции, - сказал Александр Новак, открывая заседание.

Игорь Руденя по итогам заседания отметил, что рассмотрены варианты модернизации системы теплоснабжения Твери.

- Предстоит их доработка с учетом нашего экономического суверенитета. Это требует определенных предпроектных и технологических решений. Все это позволит нам выработать итоговый, базовый вариант модернизации ТЭК Твери, - уточнил губернатор.

Уже проведен комплексный аудит компании «Тверская генерация». Приняты меры по повышению эффективности управленческой команды, оснащению дополнительной спецтехникой.

Решаются вопросы по организации передачи имущества «Тверской генерации» для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании «Газпром энергохолдинг». Как сообщает областное правительство, это позволит эффективно реализовать модернизацию системы теплоснабжения города за счет консолидации бюджетных средств в одной компании, обеспечения строгого контроля за их расходованием.

В ближайшее время будет проведено очередное рабочее совещание, на котором планируется утвердить итоговый сценарий модернизации ТЭК Твери.