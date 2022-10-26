На трассе М-10 в Тверской области водитель на "Газели" врезался в бетонное ограждение

В ДПТ пострадал один из водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло вечером, 26 октября, на 217 км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.
При движении в сторону Москвы 61-летний водитель на "Газели" наехал на железобетонное осевое ограждение, а сзади в него врезалась "Вольво".
В ДТП пострадал водитель "Газели". С травмами головы и переломами ног его доставили в больницу скорой помощи. Водители трезвые.
Машина врезалась в ограждение на трассе Фото: УГИБДД России по Тверской области