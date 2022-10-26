На трассе М-10 в Тверской области водитель на "Газели" врезался в бетонное ограждение

В ДПТ пострадал один из водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 26 октября, на 217 км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

При движении в сторону Москвы 61-летний водитель на "Газели" наехал на железобетонное осевое ограждение, а сзади в него врезалась "Вольво".

В ДТП пострадал водитель "Газели". С травмами головы и переломами ног его доставили в больницу скорой помощи. Водители трезвые.