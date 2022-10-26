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НовостиОбщество26 октября 2022 17:11

Глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по городу

И проверил ход строительства и ремонта соцобъектов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по городу

Глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по городу

25 октября глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку и проверил ход строительства нового детского сада в микрорайоне "Южный" и средней школы №15 в микрорайоне "Юность".

Детский сад "Чебурашка" на улице Склизкова открыл свои двери в сентябре. Стройка второго сада на Левитана продолжается.

Внешние работы – устройство вентилируемого фасада, кровли, входных групп – выполнены на 90 95%. Почти готовы инженерные системы.

- На данном объекте строительные работы проводятся с хорошей динамикой, - отметил Алексей Огоньков. - Сейчас очень важно решить задачу с отоплением здания, для этого строится отдельная локальная котельная. Подрядчик понимает свои задачи, работает с соблюдением графика.

В сентябре стартовал капремонт школы №15 в "Юности".

- Предполагается, что в рамках реализации федеральной программы модернизации системы образования школа будет работать совершено по-новому, - рассказала директор школы Светлана Васильева. - Предусматривается не только капитальный ремонт и поставка нового оборудования для школьного здания, но и профессиональная переподготовка всей управленческой и педагогической команды школы.

Весь объём работ по капитальному ремонту здания МОУ СОШ № 15 планируется провести до сентября 2023 года, также на следующий год запланировано приобретение современного школьного оборудования.