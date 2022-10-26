Глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по городу

25 октября глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку и проверил ход строительства нового детского сада в микрорайоне "Южный" и средней школы №15 в микрорайоне "Юность".

Детский сад "Чебурашка" на улице Склизкова открыл свои двери в сентябре. Стройка второго сада на Левитана продолжается.

Внешние работы – устройство вентилируемого фасада, кровли, входных групп – выполнены на 90 95%. Почти готовы инженерные системы.

- На данном объекте строительные работы проводятся с хорошей динамикой, - отметил Алексей Огоньков. - Сейчас очень важно решить задачу с отоплением здания, для этого строится отдельная локальная котельная. Подрядчик понимает свои задачи, работает с соблюдением графика.

В сентябре стартовал капремонт школы №15 в "Юности".

- Предполагается, что в рамках реализации федеральной программы модернизации системы образования школа будет работать совершено по-новому, - рассказала директор школы Светлана Васильева. - Предусматривается не только капитальный ремонт и поставка нового оборудования для школьного здания, но и профессиональная переподготовка всей управленческой и педагогической команды школы.

Весь объём работ по капитальному ремонту здания МОУ СОШ № 15 планируется провести до сентября 2023 года, также на следующий год запланировано приобретение современного школьного оборудования.