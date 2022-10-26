Тверская область снизила позиции в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Научно-технологического прорыва за 2021 год не случилось. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область попала на 36-ю строчку рейтинга регионов страны по научно-технологическому развитию.

Исследование провели специалисты "РИА Рейтинга" по данным 2021 года.

Отметим, что в аналогичных рейтингах по итогам 2020 и 2019 годов Тверская область занимала 35-е место. Наша позиция понизилась.

В тройке лидеров, как и годом ранее, - Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

"На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года", - сообщают составители. Лидирующие позиции двух столиц объясняются исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.

Татарстан же также является одним из инновационных и научных центров РФ. Регион занимает первое место в стране по инновационной активности организаций (доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации).

Аутсайдеры рейтинга, как и год назад, - Республика Ингушетия, Ненецкий АО и Хакасия.